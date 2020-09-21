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Otomotiv Akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri de yer alacak
Otomotiv

Akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri de yer alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj ünitelerinin kurulumu için gerekli adımları atmaya başladıklarına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:31:00 -
Akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri de yer alacak

Kurum, akaryakıt istasyonlarında şarj ünitelerine yer verilmesini zorunlu hale getireceklerini de dile getirdi. Yerli otomobilin yola çıkmasının konutlarda, AVM’lerde ve yollarda şarj ünitelerini gerekli kılacağını anlatan Kurum, şöyle konuştu: “Bu noktada hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz. Gerek Otopark Yönetmeliği’nde gerekse İmar Yönetmeliği’nde birtakım düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği’nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor.”

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