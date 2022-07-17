Son aylarda brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle 'Benzine indirim var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin fiyatları 17-18 Temmuz:

Benzinin litre fiyatına 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş indirim yapılacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti. Ancak motorin ve LPG'de bir indirim söz konusu değil.

Ankara'da benzin 23.78 TL'ye, motorin ise 25.48 TL'ye satılıyor.

İstanbul'da benzin 23.66 TL'ye ve motorin 25.42 TL'ye satılıyor.