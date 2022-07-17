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Ekonomi Akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin fiyatları 17-18 Temmuz:
Ekonomi

Akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin fiyatları 17-18 Temmuz:

Akaryakıt fiyatlarında bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple ‘Benzin fiyatlarında indirim olacak mı?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, benzin zammı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:35:00 -
Akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin fiyatları 17-18 Temmuz:

Son aylarda brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle 'Benzine indirim var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin fiyatları 17-18 Temmuz:

Benzinin litre fiyatına 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş indirim yapılacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti. Ancak motorin ve LPG'de bir indirim söz konusu değil.

Ankara'da benzin 23.78 TL'ye, motorin ise 25.48 TL'ye satılıyor.

İstanbul'da benzin 23.66 TL'ye ve motorin 25.42 TL'ye satılıyor.

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