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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor! Tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor! Tarih verildi

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Tarih belli oldu. 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece akaryakıt fiyatlarında yaklaşık 1.5 TL indirim olacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 03:05:00 -
Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor! Tarih verildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları enerji piyasasında büyük fiyat artışlarına neden oldu. Dünyanın önde gelen gaz ve petrol üreticilerinden Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı. Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği iddia edildi. Haber sonrası brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı. İndirim sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

1.5 lira indirim bekleniyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesi, motorinde indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi. Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.

"Benzinde indirim gelebilir"

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.

Otogazın litresi İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye satılıyor.

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