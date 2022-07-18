Akaryakıt fiyatlarında ilave indirim var mı? Güncel benzin, motorin, LPF fiyatları:

Brent petrol varil fiyatının 100 dolar seviyesinde işlem görmesi akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatlarında ilave indirim olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt fiyatları ilave indirim olacak mı?

Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti. Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.

Güncel akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2022!

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,66

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,65 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 23,76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 23,78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL