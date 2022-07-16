  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! Araç sahipleri bekleyin, tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! Araç sahipleri bekleyin, tarih verildi

Brent petrolda yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Pazartesi gübü benzinde 96 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 14:40:00 -
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! Araç sahipleri bekleyin, tarih verildi

Pazartesi günü benzin fiyatlarında yeni güncelleme ile birlikte 96 kuruş indirim beklentisi oluştu.

Cuma günü 86 kuruş olarak gelmesi beklenen benzin indirimi resmî tatil nedeniyle uygulanamadı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi günü benzin fiyatlarında yeni güncelleme ile birlikte 96 kuruş indirim beklentisi oluştu.

Benzine en son Kurban Bayramından önce zam gelmişti.

Zammın gelmesine dolardaki yükseliş neden olmuştu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

Yeni fiyatlar ne olacak?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir’de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23