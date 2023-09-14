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Ekonomi Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam yapıldı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 01:28:00 -
Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine zam yapıldı

Benzine 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle 1 lira 64 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38,47 kuruşa çıktı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinin ardından benzine de zam

Dün motorine yapılan 2,03 TL'lik zammın ardından bugün de benzine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.
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Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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