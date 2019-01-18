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Akar'la görüştü... Graham'a 4 madde

ABD’li Senatör Lindsey Graham Ankara’daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.

18 Ocak 2019 Cuma 23:33
Akar'la görüştü... Graham'a 4 madde

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklama şu şekilde: 

ABD’li Senatör Lindsey Graham Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Bu kapsamda Bakan Akar tarafından;

-Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadığı,

-YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği,

-Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği,

- İki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:33
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