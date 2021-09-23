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Aktüel Akarından elde edilen gelir burs olarak verilecekti! Çeşmeye zarar verildi
Aktüel

Akarından elde edilen gelir burs olarak verilecekti! Çeşmeye zarar verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde akarından elde edilen gelirin burs olarak dağıtılması planlanan mahalle çeşmesinin para atma haznesine zarar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:56:00 - 2021-09-23 18:29:12
Akarından elde edilen gelir burs olarak verilecekti! Çeşmeye zarar verildi

Edirne-Keşan'da akarından elde edilen gelirin burs olarak dağıtılması planlanan mahalle çeşmesinin para atma haznesine zarar verildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, AA muhabirine çeşmenin para atılan kısımlarına zarar verildiğini bu durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çeşmenin açılışından daha bir hafta bile geçmediğini hatırlatan İşlek, şunları belirtti:

"Bunun adı hırsızlık değil, hainliktir. Bir de başka mahallelere de belediye önderliğinde hayır yapmak isteyenler de hayrat çeşmeleri yapılacaktı, bu şartlarda kim hayrat düşünür ki? Böyle hainlik olmaz. O paralar toplanacak ve belki de bunu yapanların çok yakından tanıdığı çocuklara burs olarak verilecekti. Ama bu hakkı gasp etmek istediler. Yardıma ihtiyaçları varsa gelsinler yardım edelim, herkese de yardım ediyoruz."

Keşan Belediyesi "11 Mahalleye 11 Hayır Çeşmesi" Projesi kapsamında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki "Tatlı Çeşme"yi yenilemiş. 1 lira karşılığında 10 litre içilebilir su alınacak çeşmenin gelirinin burs olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

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