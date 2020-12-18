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Aktüel Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
Aktüel

Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna'da Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:47:11 -
Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.

Akar, Ukrayna-Türkiye Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla "2+2" formatında gerçekleştirilen toplantının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile Milli Savunma Bakanı Akar arasındaki görüşmede, savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmeye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.


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