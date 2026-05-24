Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı
Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı’nda dolusavak kapaklarının açılmasıyla tazyikli akan su, dağdan kayan dev bir kar kütlesini andıran görüntü oluşturdu...
Sivas’ta 7 yıl aradan sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kılıçkaya Barajı’nda kontrollü tahliye sırasında dikkat çeken görüntüler oluştu.
Yüzde 100 doluluğa ulaştı
Suşehri ilçesinde kış ve bahar aylarında gerçekleşen kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları, Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) havzasını tamamen doldurdu. 7 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda DSİ yetkilileri tarafından kontrollü tahliye süreci başlatıldı.
Tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına aktı
Barajın dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte, saniyede tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına indi. Kapaklardan hızla akan suların oluşturduğu beyaz köpükler, dağdan aşağı hızla kayan, çığa benzeyen devasa bir kar kütlesini andırdı. Ayrıca tahliye sırasında havaya savrulan su damlacıkları, barajın güney cephesine vuran güneş ışığıyla buluştu. Işığın su damlalarında kırılmasıyla baraj gövdesinin önünde gökkuşağı oluştu. Bu anlar dronla görüntülendi.
Kapaklar tekrar kapatılacak
Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak ve Kelkit Çayı yatağındaki su dengesini sağlamak amacıyla başlatılan tahliye işlemi titizlikle yürütülüyor. Kelkit Çayı yatağındaki su seviyesi yakından takip edilirken, yeterli miktarda suyun güvenli bir şekilde deşarj edilmesinin ardından dolusavak kapakları kademeli olarak tekrar kapatılacak. Kapakların açıldığı 14 Mayıs'tan bu yana bölgede yaşayan ve güzergahtan geçen kişiler, manzarayı görmek için barajın bulunduğu alanı sıklıkla ziyaret etti.
