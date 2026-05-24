  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum! CHP meydan savaşı... Kendinden geçen vekil demir kapıdan tırmandı! Şikayet eden de CHP’li şikayet edilen de! Taş atan da CHP’li taş yiyen de CHP’li CHP’de taş ve su şişeleri havada uçuştu! Kavgayı binadan dışarı atılan taşlar başlattı Filistin’i Tanıma Kararı’nı geri çekecek ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak Bu da ‘Goyim’ çıktı Boykota devam! Bayramınızı, katillerin ürünleriyle zehirlemeyin! CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi Siyonist medya: 'Ateşkes Netanyahu için büyük başarısızlık' CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu
Yaşam Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı
Yaşam

Akan su çığı andırdı! Baraj kapakları açıldı, ortaya büyüleyen manzara çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı’nda dolusavak kapaklarının açılmasıyla tazyikli akan su, dağdan kayan dev bir kar kütlesini andıran görüntü oluşturdu...

Sivas’ta 7 yıl aradan sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kılıçkaya Barajı’nda kontrollü tahliye sırasında dikkat çeken görüntüler oluştu.

 

Yüzde 100 doluluğa ulaştı

Suşehri ilçesinde kış ve bahar aylarında gerçekleşen kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları, Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) havzasını tamamen doldurdu. 7 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda DSİ yetkilileri tarafından kontrollü tahliye süreci başlatıldı.

 

Tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına aktı

Barajın dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte, saniyede tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına indi. Kapaklardan hızla akan suların oluşturduğu beyaz köpükler, dağdan aşağı hızla kayan, çığa benzeyen devasa bir kar kütlesini andırdı. Ayrıca tahliye sırasında havaya savrulan su damlacıkları, barajın güney cephesine vuran güneş ışığıyla buluştu. Işığın su damlalarında kırılmasıyla baraj gövdesinin önünde gökkuşağı oluştu. Bu anlar dronla görüntülendi.

 

Kapaklar tekrar kapatılacak

Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak ve Kelkit Çayı yatağındaki su dengesini sağlamak amacıyla başlatılan tahliye işlemi titizlikle yürütülüyor. Kelkit Çayı yatağındaki su seviyesi yakından takip edilirken, yeterli miktarda suyun güvenli bir şekilde deşarj edilmesinin ardından dolusavak kapakları kademeli olarak tekrar kapatılacak. Kapakların açıldığı 14 Mayıs'tan bu yana bölgede yaşayan ve güzergahtan geçen kişiler, manzarayı görmek için barajın bulunduğu alanı sıklıkla ziyaret etti.

Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor
Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor

Yerel

Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor

DSİ’den son dakika uyarısı! Bu barajlarda kontrollü su salımı yapılacak
DSİ’den son dakika uyarısı! Bu barajlarda kontrollü su salımı yapılacak

Yerel

DSİ’den son dakika uyarısı! Bu barajlarda kontrollü su salımı yapılacak

Almus Barajı gözetleniyor! Taşkın alarmı
Almus Barajı gözetleniyor! Taşkın alarmı

Gündem

Almus Barajı gözetleniyor! Taşkın alarmı

Barajlar tam doluluğa ulaştı! Valilik uyardı: Giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklandı
Barajlar tam doluluğa ulaştı! Valilik uyardı: Giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklandı

Gündem

Barajlar tam doluluğa ulaştı! Valilik uyardı: Giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklandı

7 yıl sonra ilk kez! Özlüce Barajı'nda dev kapaklar ardına kadar açıldı!
7 yıl sonra ilk kez! Özlüce Barajı'nda dev kapaklar ardına kadar açıldı!

Yerel

7 yıl sonra ilk kez! Özlüce Barajı'nda dev kapaklar ardına kadar açıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23