AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapacağı kamp tarihi belli oldu!
AK Parti'nin, Ankara Kızılcahamam'da yapacağı 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının tarihi belli oldu.05 Eylül 2018 Çarşamba 15:36
AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantı, Eliz Termal Otel'de düzenlenecek.
Toplantı, bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılımıyla 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Kampta, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi planlanıyor.
AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı geçen yıl 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da düzenlenmişti.
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