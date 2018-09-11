AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi Başkan adayı kim olacak?

Türkiye erkene alınmazsa 2019 Mart'da yapılacak. AK Parti yerel seçimlerde belediye başkan adayı adaylık sürecini başlattı. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacaklar mı merak konusu olurken, bir diğer merak konusu ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde hangi isimlerin aday göstereceği. AK Parti İzmir İl Başkanı belediye başkan adaylığı için bazı isimlerle görüşüldüğünü duyurdu. Peki AK Parti yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye başkanı için kimi çıkaracak? AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

AK Parti Mart 2019 yerel seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın sandıktan zaferle çıkmasıyla sonuçlanmıştı.24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de AK Parti-MHP ittifakının devam etmesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti'nin hedefi CHP'nin elindeki belediyeleri almak. İzmir'de en çok merak edilen konulardan biri AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için hangi adayla yola çıkacağı. İl Başkanı Aydın Şengül, 4 kişiyle görüştüklerini söyledi. Bu kişilere dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Başkan Şengül, detay vermediği adayın kriterlerini sıraladı. Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için belli isimler var. Şu anda bu kişilerden hangisi ile daha iyi yol alırız diye bakıyoruz. 3-4 isim var. Aday göstereceğimiz kişinin belli bir kariyeri olmalı. İş dünyasında başarılı olmuş, kendini ispat etmiş, yöneticilik kabiliyetine sahip olan, İzmir'i kendisine teslim edebilecek biri olmalı. Bilgisine, birikimine, geçmişine bakıyoruz. Birçok kriter üzerinden adaylarımızı değerlendiriyoruz" dedi.

BAHÇELİ'DEN YEREL SEÇİM İTTİFAKINA YEŞİL IŞIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ise şunları kaydetmişti: “Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. 24 Haziran’da elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye’ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşaa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD’nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir.”