AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den flaş açıklama: İlçe adaylarını...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Özhaseki; AK Parti'nin Ankara'daki yerel seçim hazırlıkları ve kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.

Adayları nasıl belirlediniz? Hangi kriterlere göre, hangi stratejiyle belirlediniz...?

Bakanlık döneminden önce genel başkan yardımcılığım vardı. Bütün belediye başkanı arkadaşımızla ilgili arşiv tutmuştuk. Anketler yapıyorduk, vatandaşlara çalışmaları, davranışlarını, giyim-kuşamlarını soruyorduk. 4 yıl kadar önce başladık. Her bir belediye başkanı arkadaşımızla ilgili 4-5 anket var elimizde. Teşkilatlarımızı dinledik. Gençlik kollarına, kadın kollarına, ana kademeye sorduk. Milletvekili arkadaşlarımıza sorduk.

Sayın Erdoğan'a danışarak yaptınız değil mi?

Özhaseki, "Elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin alındıktan sonra bu çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZ VATANDAŞLARA BELEDİYE BAŞKANINI SORDULAR"

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız ekibiyle o şehre gidip, vatandaşlara sordular. Her bir şehirde vatandaş olarak bakkaldan biraz alışveriş yaptılar, çarşıya gittiler, kahvelerde muhabbet ettiler. Belediye başkanı için vatandaş ne diyor? Bütün bunları döktüler.

"FETÖ'CÜLÜK KONUSUNDA EN FAZLA ARINMIŞ TEK PARTİ BİZİZ"

FETÖ'cülük konusunda kendisini murakabe edip arınma içine giren tek parti biziz. Sayın Cumhurbaşkanımız 17-25 Aralık sürecinde 'Bunlara hak veren arkadaşlarımız varsa gitsin' dendi. Hani 'merhaba' demiş, bir yerde çay içmiş, el sıkışmış, fotoğraf çekilmiş,bunlar bir şey değil. Ancak onların bankasına para yatırmak, destek manasında. Özellikle 15 Temmuz'da devam eden varsa, onlar zaten bizden uzaklaştı. Bizim birinci şartımız FETÖ'cü olmamaktır..."

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE MÜTHİŞ BİR TOPLUMSAL İTTİFAK VAR"

"En parlak sima kim, en çok kim oy alır diye bakmadık." diyen AK Partili Özhaseki, "Çünkü biz kalıcı partiyiz. İnsanlar şehrin emini olarak ona danışabilirler mi? 74 vilayet sonra da 922 ilçeyi böyle belirledik." ifadesini kullandı.

Adaylarınızı ne zaman açıklayacaksınız?

Özhaseki adayların ne zaman açıklanacağına ilişkin, "Merakla beklenen bu. Bir taraftan ittifak görüşmelerimiz var. Görüşmelerde çok sağlam bir mutabakat zemini üzerinden ilerliyor. Müthiş bir toplumsal mutabakat var." dedi.

"CHP'NİN YAPTIĞI İTTİFAK VATANDAŞA SAYGISIZLIK"

Özhaseki, "Türkiye'yi bekleyen büyük sorunlar var. 30-40 yıl boyunca kendini saklamış FETÖ örgütünün ağır yarası var. 50-50 yıldan bu yana ülkeyi bölmeye çalışan bir örgüt var. Böyle bir beka meselesi içerisinde Türkiye'de bizim ittifakımızın bozulmasını kimse beklemesin. Farklı şeyler düşünebiliriz, ayrıştığımız yerler olabilir. Yerel ittifak meselesi çok kolay bir iş değil. Yerelle ilgili yazılı bir altyapı yok. Akıl yürüterek ortak kararlar alıp gitmemiz gerekiyor. CHP'nin yaptığı şehirler pazarlığı. Bu seçmene saygısızlık. Siz sanıyor musunuz insanlar gidip, oy verecekler." dedi.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ADAYLARIMIZ AÇIKLANACAK"

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ittifak olmasaydı 922 ilçede bizim adayımız belliydi. MHP'nin de belliydi. Şimdi bir saygı çerçevesinde beklememiz gerekiyor. Yarın değil önümüzdeki hafta inşallah. Böyle ümit ediyoruz. Sonuna geldik."

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BAHÇELİ ARASINDA MÜTHİŞ BİR MUHABBET VAR"

Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Devlet Bahçeli'nin memleket konusunda aralarında müthiş bir muhabbet var. Bu bizi son derece mutlu ediyor.Şimdi iş bize düşüyor. Onları yormayacağız. İçimizdeki hiçbir arkadaş ittifaka karşı değil. Dışarıdaki söylemlerde maksatlarını aşan sözcükler kullanmış olabilirler. Karşılıklı kırılmalar olabiliyor. Siz birbirinizi çok seviyorsanız en ufak şeyde kırılırsınız..." diye konuştu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BENİM HAKKIMDA ÇOK AYIP SÖZLER SÖYLEDİ"

"Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmam 25 yıl öncesine dayanıyor. Hulusi Paşa ile herhalde birkaç yıla dayanıyor. Ben hiç kimseye sataşmadan, yalan söylemeden bir seçim kampanyasını atlatacağımı düşünüyorum." diyen Özhaseki, " Şimdi karşı taraftan algı operasyonu başladı. Bunun da başını Kılıçdaroğlu çektiği için cevap vermesem olmaz. 'Kızılay'da bıraksak Sincan'ı bulamaz' demiş. Ne kadar ayıp! Kayserili olmama vurgu yapmış. Aynı seviyede 'Tuncelili birisinin CHP Genel Başkanlığına gelmesi' desem ne kadar ayıp olur. Bunu yakıştıramam." ifadesini kullandı.

"ANKARA'YI SOKAK SOKAK BİLİRİM. SİNCAN'IN YOL ÇALIŞMASINDA BEN VARIM"

Özhaseki Kılıçdaroğlu'na ilişkin, "Kendisi İstanbul büyükşehir adaylığında Kağıthane'ye Kağıttepe demişti. Daha önce Ankara'da Vedat Dalokay belediye başkanıydı. Kendisi nereliydi? Elazığ idi.Ne kadar ayıp bir şey mikro milliyetçilik yapmak. 17 yaşında Ankara'ya geldim. 3-5 sene kaldım. Kızım Ankara Üniversitesi ezcacılığı kazandı. Ben de 1-2 haftada bir Ankara'ya geliyordum. 3 dönem Ankara'da milletvekiliyim. Bütün bunlara karşı 'Ankara'yı bilemez' diyorsa hakikaten çok ayıp. Gençliğimde Kızılay sorumlusuydum. Sokak sokak her tarafı bilirim. Sincan'a yapılacak yolun genişletilme çalışmasının içinde bulunan birisiyim." diye konuştu.

"SAYIN 'CUMHURBAŞKANI SENİNLE ÖZEL GÖRÜŞMEK İSTİYORUM' DEDİ VE..."

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"2,5-4 ay önceydi. Çinli bir heyet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşturdum. Onlar beklerken sayın Cumhurbaşkanımız özel görüşmek istedi benimle. "Buyurun sayın Cumhurbaşkanım" dedim. "Arkadaşlarla istişare ettim, seni Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığına koymak istiyorum" dedi. 'Emir, mi şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Emir' dedi. Hiç aklımdan geçmiyordu. 1 aya kadar eşime bile söylemedim. Kimseye açıklamadım."

Kaynak: Habertürk