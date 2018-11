AK Partili vekilin gözyaşlarıyla anlattığı konuya 5 partiden destek

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Genel Kurulda konuya ilişkin yaptığı konuşma sırasında, çocuğunun havale geçirdiği anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

5 partiden ortak önerge

CHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmli ve down sendromlular ile ailelerinin sıkıntılarına dikkati çekti. Kendisinin de otizm tanısı konulmuş bir çocuğu olduğunu dile getiren Arık, "Bugün otizmin sıklığı giderek artmaktadır ve en son yapılan çalışmalarda her 58 çocuktan birinde otizm görülüyor. Yapılan araştırmalar 2023 yılında her 2 çocuktan birinin otizmli doğabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Otizmli çocukların ve ailelerinin ciddi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Arık, bu sorunların en aza inmesinde eğitimin çok büyük bir rol üstleneceğini belirtti. Arık, "Eğitim daha kreşte, anaokulunda başlamalı, otizmi bilen kreş öğretmenleri ve anaokulu öğretmenleri olmalı çünkü bu çocukların en büyük ilaçları kendi doğal gelişen akranlarıyla bir arada olup onların davranışlarını rol model olarak alabilmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Pozitif ayrımcılığı teşvik edici yasal düzenlemeler

AK Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise AK Parti hükümetleri döneminde engelli bireylerin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için pozitif ayrımcılığı teşvik edici yasal düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Nergis, engellilerin eğitim ve rehabilitasyonunun ücretsiz yapıldığını, 18 yaşından büyük bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuk sahibi ailelere aylık bağlandığını söyledi. Nergis, AK Parti olarak otizm ve down sendromuyla ilgili olarak, Türkiye'de yaygınlığının incelenmesi ve bu konuda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla araştırma komisyonun kurulmasını istediklerini belirtti.

Otizmin en etkili tedavi yönteminin eğitim olduğuna dikkati çeken Nergis, şöyle konuştu:

"Uygulanan erken müdahale programlarıyla erken yaşta tanı konulup beyin gelişiminin hızlı olduğu erken çocukluk döneminde özel eğitime erişiminin sağlanması, potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilebilmesi ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesi oldukça önemlidir. Eğitim çocuğun dil gelişimi, sosyal gelişimi, kendine bakabilme becerilerini kazanması ve yaşıtlarıyla birlikte okula devam edilebilmesi için gereklidir. Bu çocuklar mutlaka yoğun, kesintisiz ve özel olarak hazırlanmış eğitim programlarına dahil edilmelidir."

Şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise otizmin bir ruh hastalığı değil, nörolojik bir hastalık olduğunu belirtti. Otizm ile ilgili eğitimcilerin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını dile getiren Polat, Türkiye'de 550 bin otizm hastası olduğunun tahmin edildiğini, uygun eğitimle bu hastaların yaşamlarının kolaylaştırılabileceğini söyledi. Her 20 dakikada bir otizmli çocuğun doğduğunu dile getiren Polat, Sağlık Bakanlığının elde edeceği veri tabanına göre Milli Eğitim Bakanlığının eğitim çalışmaları başlatması gerektiğini vurguladı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, çocuğunun havale geçirdiği anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İki ayı yoğun bakım kapısında geçirdiklerini, hayatının yeniden kurulduğunu ifade eden Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece annelik vasfıma bir lütuf daha eklenmiş oldu. Hamdüsenalar olsun kızım, Berram yaşıyor. Ne var ki diğer kardeşleri büyüdüler, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, gülüp oynuyorlar, koşturuyorlar ama Berram artık benden en sevdiği ev köftesi ve kızartmayı isteyemiyor, 6 yıldır tadını unuttu, yarım kalan bale kursunu bırakın; ayakları üzerinde duramıyor, yatıyor. Çocuğu öyle ya da böyle, teşhis adı ne olursa olsun nörolojik hastalıklardan ötürü özel birey olarak adlandıran ve özel eğitim gerektiren evlatlarımızın anneleriyle aynı kaderi yaşayan, yani damdan düşen bir anneyim. Onlar bizim bebek kalan evlatlarımız, huzurumuz, şükrümüz. Amenna deyip kabullenen ama mücadelesi hiç bitmeyen bizleriz."

Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM Genel Kurulunda, down sendromu ve otizm ile diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ve bunlara sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Komisyon geçen dönem 22 Mart 2018'de kurulmuştu. Komisyona üye bildirim aşamasında erken seçim kararı alındığı için komisyon çalışmalarına başlayamamıştı.