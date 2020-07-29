AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Batman ziyaretinin ardından koronavirüse yakalandığını ancak sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.

Batman ziyareti sonrası testi pozitif çıktı

İzolasyon sürecinde olduğunu da belirten Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."