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Gündem Ak Partili Tatar iddiaları cevapladı: Aşı olmadım, destek olmak için gittim
Gündem

Ak Partili Tatar iddiaları cevapladı: Aşı olmadım, destek olmak için gittim

Türkiye’de CoronaVac aşısının uygulanmaya başlamasının ardından, sosyal medyada manipülasyonlar da başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:30:00 -
Ak Partili Tatar iddiaları cevapladı: Aşı olmadım, destek olmak için gittim

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sağlık çalışanlarının öncelikli olduğu aşı uygulamaları 81 ilde devam ederken, sosyal medya ve bazı gazetelerde AK Parti MKYK Üyesi 23 yaşındaki Hatice Merve Tatar’ın da aşı yaptıranlar arasında yer aldığı iddia edilmesinin ardından Akit, Tatar’a ulaştı.

“Aşı olmam mümkün değil”

Hakkındaki “Aşı oldu” şeklindeki iddialar için ulaştığımız AK Parti MKYK Üyesi 23 yaşındaki Hatice Merve Tatar, daha önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve aşı olmasının mümkün olmadığını ifade ederek, “Ben daha önce Kovid-19 testim pozitif çıkan biriyim. Bakanlığımızın açıklamasına göre zaten testi pozitif çıkan birinin aşı yaptırması mümkün değil. Benim 14 Kasım’da testim pozitif çıkmış, daha sonra negatife dönmüştü. Bu durumda benim aşıda öncelikli olmam söz konusu olamaz. Bu durum gerekçesiyle bizim oradaki amacımız aşı olanlara destek olmak ve AK Parti olarak bu kampanyaya herhalükârda destek olduğumuzu ifade etmekti. Durum bundan ibaret. Daha önce, ‘Önce onlar olsun biz de güvenelim’ diyen kesimler ‘Şimdi onlar niye oldular’ diye bir yaygara koparmaya çalışıyorlar. Kısacası benim aşı olduğum söz konusu değil” açıklamasında bulundu.  


Yeni Akit Gazetesi
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