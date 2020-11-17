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Aktüel AK Parti'li Selim Yağcı'dan 1. ve 2. dönem milletvekilleri anısına ajanda
Aktüel

AK Parti'li Selim Yağcı'dan 1. ve 2. dönem milletvekilleri anısına ajanda

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:38:31 -
AK Parti'li Selim Yağcı'dan 1. ve 2. dönem milletvekilleri anısına ajanda

TBMM (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 1. ve 2. dönem milletvekilleri anısına "İnandığı Yolda Yürüyerek Cumhuriyeti Kuranlar Vefa Günlüğü" adlı ajanda hazırlattı.

Yağcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karabağ'da haklı mücadelesini yapan ve zafer elde eden Azerbaycan'ı tebrik ettiğini söyledi.

Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi sonrası ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türk askerine görev verilmesi tezkeresinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanacağını ifade eden Yağcı, bugünün aynı zamanda Azerbaycan'ın milli direniş günü olduğunu anımsattı.

Yağcı, Kazım Karabekir Paşa'nın doğu cephesindeki başarılarının ardından, Ermenistan'ın 17 Kasım 1920'de TBMM hükümetinin tüm ateşkes şartlarını kabul ettiğini bildirmesinin 100. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Milli mücadeleyi cumhuriyete taşıyan, 23 Nisan 1920'de ve 29 Ekim 1923'de milletvekili olarak Meclis çatısı altında önemli kararlara imza atan 1. ve 2. dönem milletvekilleri anısına "İnandığı Yolda Yürüyerek Cumhuriyeti Kuranlar Vefa Günlüğü" adlı ajanda hazırladıklarını anlatan Yağcı, "Bu ajanda 1. ve 2. dönem milletvekillerimizin vefat tarihlerinde hatırlanmaları için de bir vesile olacak. Öte yandan bu ajandanın isimleri telaffuz edilmez olmuş kurucu milletvekillerimize saygı duruşunun bir başlangıcı olacağına inanıyoruz." dedi.

Yağcı, 100 yıllık vefa, 100 yıllık farkındalık projesi kapsamında kurucu milletvekillerinin mezarlarının anıt mezara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda 1. ve 2. dönem Bilecik Milletvekili Halil Işık için bir anıt mezar tasarladıklarını belirten Yağcı, yapımına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Selim Yağcı, konuşmasının ardından gazetecilere hazırlattığı ajandalardan dağıttı, Pazarcık ilçesine özgü boza ikram etti.


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