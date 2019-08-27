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AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun 70 yaşında vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:29
AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun 70 yaşında vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.


Jülide Sarıeroğlu’nun babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi. Uçakla Adana Havalimanına getirilen Sarıeroğlu için Kabasakal Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.Sarıeroğlu’nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Törende kısa bir konuşma yapan eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Jülide Sarıeroğlu’nun kendi döneminde de çalıştığını ve çok çalışkan biri olduğunu belirtip, vefat eden babası için rahmet diledi.


Şadi Sarıeroğlu’nun cenaze namazını Adana İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Namazın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler tabuta omuz verdi.


Öte yandan, mezarlıkta Şadi Sarıeroğlu’nun eşi Kadriye Sarıeroğlu ve Jülide Sarıeroğlu taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Adana milletvekilleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:29
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