  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili Şahin’den Milletimizi kandırmayın çıkışı!
Siyaset

AK Partili Şahin’den Milletimizi kandırmayın çıkışı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunarak, “Milletimizi kandırmayın!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:54:00 -
AK Partili Şahin’den Milletimizi kandırmayın çıkışı!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki açıklamalarına değindi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “’Çiftçiye bedava elektrik vereceğim’ diyen Kılıçdaroğlu şimdi de ‘Kooperatif kuracaksınız, sonra güneş enerji sistemi kuracaksınız. Elektriği bedava kullanacaksınız.’ diyor. Siz bu işin neresinde olacaksınız? Milletimizi kandırmayın!” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay