AK Partili Şahin’den Milletimizi kandırmayın çıkışı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunarak, “Milletimizi kandırmayın!” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki açıklamalarına değindi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “’Çiftçiye bedava elektrik vereceğim’ diyen Kılıçdaroğlu şimdi de ‘Kooperatif kuracaksınız, sonra güneş enerji sistemi kuracaksınız. Elektriği bedava kullanacaksınız.’ diyor. Siz bu işin neresinde olacaksınız? Milletimizi kandırmayın!” ifadelerini kullandı.