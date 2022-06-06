AK Partili Özkan: Artık fotoğraf çok net!
AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan Enis Beberoğlu olayına ilişkin açıklama yaparak “Artık fotoğraf çok net” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan resmi sosyal medya hesabından “Artık fotoğraf çok net” başlığı altında yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan, Artık fotoğraf çok net, CHP’nin,“sözde adalet yürüyüşü”nü Enis Berberoğlu’nun işlediği casusluk suçunun azmettiricisinin Kılıçdaroğlu olduğunu perdelemek. Ulusal güvenlik sorunu haline gelen KK’nın FETÖ iltisaklı ihanetinin üstünü örtmek için gerçekleştirdiği deşifre olmuştur” ifadelerini kullandı.