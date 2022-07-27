AK Partili Özalan’dan Davutoğlu’na tepki! “CHP piyonu Ahmet Davutoğlu”

YENİ AKİT ANKARA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a , “Biz olmasak Cumhurbaşkanı bir hiçti” şeklinde ifadeler kullanmasına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sert tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP piyonu Ahmet Davutoğlu, "Biz olmasak Cumhurbaşkanı bir hiçti." demiş utanmadan. O yüzden mi 2018'de yani siz yokken %52 ile tekrar Cumhurbaşkanı seçildi? O yüzden mi parti binalarınızda sinek avlayacak insan bile yok? Halkın gözünde kimin hiç olduğu ortada gereksiz zavallı!” ifadelerini kullandı.