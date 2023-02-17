AK Partili Mehmet Metiner böyle sitem etti: İbret ve üzüntüyle izliyorum

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu memleketi Adıyaman’ı anlattığı bugünkü yazısında "Daha yaramız kanıyorken seçim yapılır mı yapılmaz mı tartışması açanları da ibretle ve üzüntüyle izlediğimizi herkes bilsin. Çok yazık!" dedi.

Şehrin yerle bir olduğunu, Adıyaman’ın merkezi ve Gölbaşı ile Besni ilçeleri ve köyleri için harabistan ifadesini kullanan Metiner, yıkılmayan binaların da hasar gördüğünü, bu nedenle insanların dışarıda kaldığını aktardı.

Devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu yazan Metiner, “Milletimiz seferberlik halinde. AFAD ve Kızılay her yerde” ifadesini kullandı.

Particilik yapılmadığı, siyasetin Adıyaman’da anlamını yitirdiğini belirten Metiner, "Her aileden 20-30 kişi yaşamını yitirmiş dostlar. Herkes yaralı burada. Herkes derinden acılı. Adıyaman’ımızın adı Acıyaman oldu” dedi.

Depremin ilk iki günü hava ve kara ulaşımının sağlanmaması nedeniyle sorunlar yaşandığını savunan Metiner, bu olumsuzlukların giderildiğini ifade etti.

Metiner, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Gün, depremi ganimet bilip siyaset yapma günü değil, lütfen herkes acımıza saygı duysun, daha bir duyarlı olsun.

Daha yaramız kanıyorken seçim yapılır mı yapılmaz mı tartışması açanları da ibretle ve üzüntüyle izlediğimizi herkes bilsin.

Çok yazık!

İnsanlar burada can derdindeyken birilerinin hâlâ siyaset ve siyasi ikbal düşünmeleri emin olun ki deprem kadar acıtıcı ve yıkıcı.

Genç sanatçı Kadir Hanbay’ın güftesi ve bestesi kendine ait olan ve kendisinin seslendirdiği türküsünde dediği gibi ‘Bir değil, bin kez öldük Adıyaman içinde’ dostlar! Yaşayanlarımızın her gün öldüğü günlerden geçiyoruz dostlar!

O yüzden acımıza saygı bekliyoruz, özellikle de siyasetçilerimizden…

Ya gelip yanımızda dursunlar, acımıza ortak olsunlar ya da sussunlar!”