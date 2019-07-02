AK Parti’li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’da hemşehrileriyle bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’da hemşehrileriyle bir araya geldi.

İstanbul seçimlerinin ardından Van’a gelen İrfan Kartal, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Van’a kazandırılan yeni yatırımlarla alakalı bir takım incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Kartal, ziyaretinin ardından meclis çalışmalarına devam etmek üzere Ankara’ya döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.