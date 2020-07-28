AK Partili isim duyurdu! İmamoğlu'nun yönettiği İBB bakın ne yaptı
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Florya sahilindeki ağaçların CHP'li İBB ekiplerince kesildiğini duyurdu.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün Florya sahilindeki ağaçların CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildiğini duyurdu.
Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır." ifadelerini kullandı.
İBB'nin ağaç katliamının ardından 'ağaç' bahanesiyle Gezi Parkı'nı karıştıran Gezicilerin İmamoğlu'na ne tepki vereceği merak konusu oldu.