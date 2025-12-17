  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kaderine terk edilmişler! 500 milyon liralık servet çürüyor

Mikroplar bu içecekte! O hastalık geliyorum diyor, ağzınıza sürmeyin

İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!

50 yıllık bıçak ustası isyan etti: Gençler iş beğenmiyor! 60 bin TL maaşa çalışacak çırak bulamıyorum

Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

Papara Park'ta kapışmaları bitti ama şimdi saha dışında kapışacaklar! O isim ile ilgili flaş gelişme...

İşte Galatasaray'ın en büyük şansı: Icardi Fenerbahçe forvetlerinden daha fazla gol attı!

Beşiktaş kararını verdi! Rafa Silva belirsizliği son buldu

Sürücü kursu aracı TOGG ile çarpıştı, TOGG’un halini görenler gözlerine inanamadı

Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

İzmir’de 1 yaşındaki Altay Toprak bebeğin ölümüyle sonuçlanan korkunç ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı; apartmanı zehir solunan bir savaş alanına çeviren sanıklar için ağır müebbet hapis talep edildi.

#1
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan ve Altay Toprak Kınalı bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ilaçlama faciasında adalet süreci hızlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar ziraat mühendisi Bülent Öz ve Eyüp Gödelezli hakkında "Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#2
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Öz ve Eyüp Gödelezli de adli kontrolle serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı tespit edildi.

#3
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

YENİDEN TUTUKLANDILAR Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Hazırlanan mütalaada bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Adalet Bakanlığı 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise minik Altay'ın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi. Gelen bu raporların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Geçen günlerde polis tarafından gözaltına alınan Öz ve Eyüp Gödelezli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

#4
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

GAZ ÖLÇÜMLERİ ÇOK YÜKSEK İddianamede ilaçlama yapılan ikamette yatalak olduğu öğrenilen G.K.'nin rahatsızlanıp hastaneye yatışının yapıldığı, bu sebepten ötürü kızlarının evi ilaçlatmak istediği belirtildi. Bunun üzerine M.E. ve S.G.'nin daha önce tahtakurusu için ilaçlama yaptırdığı Ethem Gödelezli'yi arayıp ilaçlama için 13 bin liraya anlaştığı belirtildi. Eyüp Gödelezli ve Bülent Öz'ün ikamette ilaçlama yaptıkları, ilaçlama işlemi sonrasında Gizem Umay Pala, daire 3 sayılı adreste ikamet eden Raziye Kınalı, Recep Kınalı ve Altay Toprak Kınalı'nın ayrıca ikametgaha gelen Derin Kınalı'nın zehirlendiği aktarıldı. Altay Toprak'ın daha sonra hayatını kaybettiği iddianamede yer buldu. AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğu tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

#5
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

'İNSAN YAŞAM ALANINA UYGUN İLAÇ SEÇİLMEDİ' İddianamede bilirkişi raporu da yer buldu. Raporda, fumigasyon ilaçlama yapılan dairede ve binada sistematik bir şekilde çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç-fumigant seçilmediği ve fumigasyon-ilaçlama adımlarına uyulmadığı yer aldı. Ayrıca binada yaşayanlarla toplantı düzenlenip işin ciddiyetinin anlatılmadığı, binadaki insanların tam olarak binadan çıkarılmadan ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve binadaki diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapıldığı belirtildi. İlaçlama yapılırken ve sonrasında binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın, binada bazı dairedekilerin yaşamlarını sürdürdükleri, bazılarının da gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya döndüğü ve neticede elim vakanın meydana geldiğinin altı çizildi.

#6
Foto - Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

'MAHKEMEYE SUNULDU' Olayın meydana gelmesinde; binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartmanda yaşayanlara uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması gibi etkenler nedeniyle firma sahibi Öz'ün ana sorumlu olduğunun altı çizildi. Eyüp Gödelezli'nin ise ilaçlama işlemlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu vurgulandı. Tüm dosya ve deliller ışığında savcı, Öz ve Eyüp Gödelezli hakkında 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet ile 5 kişinin zehirlenmesine yönelik ise 'Silahla kasten yaralama' suçundan 20’şer yıla kadar hapis isteminde bulundu. İlaçlamayı yaptıranlar için ise ceza istenmedi. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Mısır'ı sarsan facia
Dünya

Mısır'ı sarsan facia

Mısır, Girit Adası açıklarında batan botta 14 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ..
Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye
Gündem

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sözde babayı tahliye etti. Skandal karar tepkiyle karşılandı...
HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!
Gündem

HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!

Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi...
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!
Gündem

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!

Bir grup öğrenci İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mescidinde zikir gecesi düzenledi! Önceki yıllarda sık sık terör örgütü yandaşları..
GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?
Gündem

GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve Anahat Holding'e kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenledi. Üç şirk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23