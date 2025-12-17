Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

GAZ ÖLÇÜMLERİ ÇOK YÜKSEK İddianamede ilaçlama yapılan ikamette yatalak olduğu öğrenilen G.K.'nin rahatsızlanıp hastaneye yatışının yapıldığı, bu sebepten ötürü kızlarının evi ilaçlatmak istediği belirtildi. Bunun üzerine M.E. ve S.G.'nin daha önce tahtakurusu için ilaçlama yaptırdığı Ethem Gödelezli'yi arayıp ilaçlama için 13 bin liraya anlaştığı belirtildi. Eyüp Gödelezli ve Bülent Öz'ün ikamette ilaçlama yaptıkları, ilaçlama işlemi sonrasında Gizem Umay Pala, daire 3 sayılı adreste ikamet eden Raziye Kınalı, Recep Kınalı ve Altay Toprak Kınalı'nın ayrıca ikametgaha gelen Derin Kınalı'nın zehirlendiği aktarıldı. Altay Toprak'ın daha sonra hayatını kaybettiği iddianamede yer buldu. AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğu tespit edildiği de iddianamede yer aldı.