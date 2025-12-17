Altay bebek davasında müebbet kararı: İlaç değil zehir saçtılar! Tarım ilacı kimyasal silah sayıldı

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan ve Altay Toprak Kınalı bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ilaçlama faciasında adalet süreci hızlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar ziraat mühendisi Bülent Öz ve Eyüp Gödelezli hakkında "Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.