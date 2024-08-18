AK Partili eski İlçe Belediye Başkanı Selim Tuncer Hakk’a yürüdü
AK Parti Esenler eski İlçe Başkanı ve kurucu ilçe Başkanlığını yapan Yavuz Selim Tuncer vefat etti. Tuncer’in (55) vefatı başta yakınları olmak üzere AK Parti camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.
AK Parti İBB meclis üyesi, aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, uzun zamandan beri rahatsızdı. Bu gün acı haberi AK Parti Esenler eski ilçe başkanlarından Umut Özkan sosyal medya hesabından duyurdu.
AK Parti'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer kimdir?
20/05/1969 tarihinde İstanbulda doğdu, Aslen Malatya Pötürgelidir. Lisans eğitimini İktisat Fakültesinde tamamladı, 2001/2009 döneminde Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulundu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından 20.05.2019 tarihi itibaren Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Tuncer, evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.