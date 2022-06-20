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Siyaset AK Partili Cahit Özkan! “Durmak yok, çalışmaya devam…”
Siyaset

AK Partili Cahit Özkan! “Durmak yok, çalışmaya devam…”

AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son iki yılda Türkiye’ye dev eserler kazandırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:45:00 -
AK Partili Cahit Özkan! "Durmak yok, çalışmaya devam…"

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son iki yılda Türkiye’ye dev eserler kazandırıldığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili ve Hukukçu Cahit Özkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son iki yılda Türkiye’ye dev eserler kazandırıldığını ifade etti. Cahit Özkan şu ifadeleri kullandı; “Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan liderliğinde son 2 yılda; Ülkemize dev eserler kazandırdık. Mavi Vatan’ı inşa ettik. Ayasofya’yı 86 yıl aradan sonra milletimizle buluşturduk. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ özgürlük mücadelesini zafere ulaştırdık. Durmak yok, çalışmaya devam…”

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