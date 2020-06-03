AK Parti'li Büyükgümüş, CHP'li Öztunç'un AK Parti Gençlik Kollarından özür dilemesini istedi

TBMM (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un TBMM Genel Kurulunda AK Parti Gençlik Kollarına dair konuşmasından dolayı sözlerini düzeltmesini ve özür dilemesini istedi.

Büyükgümüş, Meclis'te AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığını hatırlattı.

Görüşmeler sırasında teklife ilişkin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un da konuşma yaptığını ifade eden Büyükgümüş, "İçerisinde bulunmaktan her zaman büyük onur duyduğum AK Parti Gençlik Kollarını rencide eden ve asla kabul edemeyeceğimiz ifadelerde bulundu. Bugün karşınızda sadece Yalova milletvekili olarak değil, aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olarak bulunmaktayım." dedi.

Öztunç'un Genel Kurul'da "500 bin silahlı insan neden kurulur? Neden ihtiyaç duyulur böyle bir şeye? Makul bir sayıda bekçi alırsın, görevlendirirsin; aldığın makul sayıdaki bekçi görevini yapar, kolluk kuvvetiyle vatandaşın arasında köprü olur ama belli ki kendinize bir 'ak ordu' kurmak istiyorsunuz. AK Parti'nin gençlik kollarından silahlı adamlar yaratmak istiyorsunuz. Bu, topluma büyük bir zarar verir, büyük bir hata olur." dediğini ifade eden Büyükgümüş, bunların kabul edilemez, yakışıksız, Meclis adabına uymayan ifadeler olduğunu kaydetti.

"Böyle bir çirkin saldırı olur mu? Bugün Türkiye'nin her ilçesinde, partimiz nerede varsa AK Parti Gençlik Kolları da orada var." diyen Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kollarının ülke siyasetine gençleri kazandırmayı hedeflediğini bildirdi.

Büyükgümüş, "Partimiz nasıl demokratik siyaset çerçevesinde çalışmalarını, milletimizin gönlüne girerek sürdürmeyi hedef edinmişse AK Parti Gençlik Kolları da bunu gençler üzerinde gerçekleştirir. Bundan başka bizim bir amacımız yok." dedi.

Gençlik kollarından gelen onlarca AK Parti'linin milletvekili olarak hizmet ettiğini belirten Büyükgümüş, pek çok gencin de belediye meclislerinde, il genel meclislerinde, büyükşehir meclislerinde ana aktörler konumunda olduğunu dile getirdi.

Millete hizmet etmek isteyen gençlik hareketinin çirkin yakıştırmalarla anılamayacağını vurgulayan Büyükgümüş, bunu en sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Büyükgümüş, bir şiir okuduğu, düşüncelerini açıkladığı için hapis görmüş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu yola vallahi sevgi için çıktık" dediğini dile getirerek şöyle konuştu:

"AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur. Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz. Ama hiçbir arkadaşımız Sayın Öztunç'un dün Genel Kurul kürsüsünden ifade ettiği çirkin yakıştırmaları hak etmiyor ve bunları asla kabul etmiyoruz. Sayın Öztunç'u iddialarını ispatlamaya davet ediyorum. Eğer bunu gerçekleştirmezse bizim gözümüzde, AK Parti Gençlik Kollarının gözünde iftiracı konumundadır."

Gazetecilik mesleğinden gelen bir kişinin söylediği bilginin doğru olması gerektiğini belirten Büyükgümüş, Öztunç sözlerini düzeltmezse, geldiği mesleğin değerlerine, ilkelerine, mesleki tecrübe ve mirasa da ihanet etmiş olarak kabul edeceklerini ifade etti.

"Öztunç'u bu sözleri düzeltmeye ve Gençlik Kollarımızdan özür dilemeye davet ediyorum." diyen Büyükgümüş, aksi durumda onu CHP'nin yalan üretme siyasetinin de bir parçası olarak düşüneceklerini sözlerine ekledi.