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Aktüel AK Partili başkan görevinden istifa etti
Aktüel

AK Partili başkan görevinden istifa etti

AK Parti Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:22:00 -
AK Partili başkan görevinden istifa etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak için dilekçesini kendilerine sunduğunu belirtti.

Söz konusu istifa dilekçesinin bugün itibariyle işleme alındığını aktaran Erin, şunları belirtti:

"Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1. başkan vekili süreç tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak. Bugün tarihi itibariyle biz meclisi Valilik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre 10 gün içerisinde toplantıya davet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis toplanmış olacak ve meclis kendi içerisinde Belediye Kanunu'nun seçim usulünü işletmesi suretiyle belediye başkanı seçimi gerçekleştirecek. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz, Şehmus Başkana da Siverek'e yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, sağlık ve afiyet diliyoruz."

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