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Gündem AK Parti'den yüzde 50+1 şartı açıklaması
Gündem

AK Parti'den yüzde 50+1 şartı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-18 23:58:00 -
AK Parti'den yüzde 50+1 şartı açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimi için aranan "salt çoğunluk", bir başka ifadeyle "50+1" şartının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olmazsa olmaz unsuru olmadığını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan 50+1 şartına ilişkin "Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar, bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimi için aranan "salt çoğunluk", bir başka ifadeyle "50+1" şartının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olmazsa olmaz unsuru olmadığını belirtti.

Dünyanın birçok demokratik ülkesinde farklı oranların uygulandığına işaret eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar, bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.

En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak, sonuçları itibarıyla daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır. Siyaseti ve şeffaflığı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, 'salt çoğunluk/50+1' şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran Demokles'in kılıcına dönüştürmüşlerdir. Bu nedenlerle meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesi kaçınılmazdır."
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