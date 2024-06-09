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Gündem

Ak Parti'den tarihi vergi düzenlemesi! Yakında meclise gelecek

Yeniakit Publisher
2024-06-09 09:38:00 - 2024-06-09 09:44:25
Ak Parti'den tarihi vergi düzenlemesi! Yakında meclise gelecek

Ak Parti, ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıkları kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Vergi ve enerji ödemelerinde köklü değişiklikler yapılacak. Geliri fazla olan daha fazla vergi ödeyecek. Doğalgazda gelire göre tarife uygulanacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Hedefimiz vergide adaleti sağlamak” diyerek ‘torba’da neler olduğuna dair ilk işaretleri verdi. Mevzuat baştan sona ele alındı, vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemeler torbaya konulacak. Verginin çerçevesi yeniden çizilecek. Buna göre, çok kazanandan çok vergi alınacak, zenginin vergisi artacak. Enerjide de düzenlemeler geliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkarılacak. Yatırımı zamanında yapmayanın ruhsatı iptal edilecek. Maliye ve Aile Bakanlıkları dar gelirliye ucuz doğalgaz için harekete geçti. Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılacak. Geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirli ise faturanın üçte birini verecek.

"ZENGİN" DAHA FAZLA VERGİ ÖDEYECEK

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantılarda özellikle vergide adaletin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar belirlendi. Bu kapsamda öncelikli olarak, vergi mevzuatında yer alan ve ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı muafiyetlerin kaldırılması gündeme gelecek. Vergi mevzuatında yapılan taramalardan sonra, bu muafiyetlerin hangileri olabileceği masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de AK Parti’nin geçtiğimiz hafta yapılan Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yapılacak çalışma ile ilgili “Bizim ana hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefliyoruz. Son dönemlerde vergi mevzuatında çok oynamalar yapıldı. Bunu bir sisteme bağlamamız gerekiyor. Vergi mevzuatı ile bu kadar oynanmaz. Kuralları koyacağız. Herkes bu kurala göre hareket edecek ve bilecek ki, sık sık bu kurallar değişmeyecek” dedi.

AK Parti kurmayları, yeni vergi paketinin vatandaşa ek yük getirmeyeceğini, tam tersine ‘zenginin’ vergisinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

ENERJİDE YENİ DÖNEM

AK Parti kaynakları, “torba teklif”te enerji alanında da bazı yeni düzenlemeler olacağını kaydetti. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak için devletten destek alan, ruhsat verilen veya çeşitli tahsisler yapılan yatırımcıların bu destekleri suistimal etmesinin önüne geçilecek. AK Parti kurmayları, maden aramalarındaki ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni adımlar da olacağını belirterek, “Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımcılara yeni kurallar getirilecek. Yatırım yapacak kişi izinleri alıyor, tahsisler yapılıyor ama yatırımında hiçbir ilerleme olmadığı görülüyor. Bu durumda olan yatırımcıların tahsisleri kaldırılacak. Yatırım iznini, ruhsatını tahsisini alıyor bekletiyor. Bunun birçok sebebi olabilir ama yatırım tahsisi aldıktan sonra o yatırımın geçekleşmesi için tanınan süre sonunda, eğer yatırım belli bir oranda ilerlememişse yatırım iptal edilecek. Hedefimiz bu alanda yatırımları hızlandırmak ve artırmak. Çünkü Türkiye’deki cari açıkta en büyük kalemi enerji oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.
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POTANSİYELİMİZ BÜYÜK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da geçen haftaki Kızılcahamam kampında, AK Partililere enerji alanında sunum yaparken, “Yenilenebilir enerji, enerjide dışa bağımlılığa, arz güvenliğine ve artan enerji talebine çözüm olacak. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide özellikle güneş ve rüzgârda büyük bir potansiyeli var. Bu alanda yeni yatırımlar içir bazı adımlar atılacak” dediği öğrenildi.

DOĞALGAZDA GELİRE GÖRE ÖDEME DÖNEMİ

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz sonrasında tüketicilere sağlanan 25 metreküp bedelsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs’ta sona ermesinin ardından yeni uygulamalar üzerinde çalışmalara başlayan AK Parti, dar gelirli vatandaşın elini rahatlatmak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre; hükûmet önümüzdeki günlerde yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatma kararı aldı. Çalışmada dar gelirli vatandaşa ucuz doğalgaz sağlanması ele alınırken, gelire göre doğalgaz fiyatlaması yapılması masaya yatırıldı.

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Yorumlar

MEHMET DEMİRCİ

ne öküzlük ... istihdam için, yatırım yapılabilmesi için vergilerin düşürülmesi lazım..3 çocuk 5 çocuk 7 çocuk diyodunuz bre... istihdam yoksa kaos vardır. a ke pe partisi ...

DEVRAN

vergi ile ülke yönetilmez ve batar. önemli olan topladığın gelirleri doğru dürüst ve yerli yerinde kullanıp israf etmemek. ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU KAMUDA HIRSIZLIK YOLSUZLUK İSRAF VE LÜKS. BUNLARI YOK ETMEDEN TÜM KAYNAKLA ELDE KOYSAN HIRSIZA YOLSUZA NAMUSSUZA YETMEZ. kamu kaynaklarının yüzde doksanı lüks israf yolsuzluk hızrsızlıkta eriyor.
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