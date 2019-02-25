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AK Parti'den seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:38
AK Parti'den seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV yayınında gündemi değerlendirdi.

Ünal, 2019 yerel seçimlerine ilişkin anketlerle ilgili şu ifadeleri kullandı.

''Anketler artık bugün sahadan aldığınız veri 31 Mart'taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor. Günlük olarak sahayı kontrol ediyoruz.Sahadan veriyi çektiğiniz andaki psikoloji ve gündemi çekiyorsunuz. 1 gün sonra sahadan aldığımız veri değişmiş oluyor"

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:38
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