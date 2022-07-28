AK Parti'den kritik seçim hamlesi

Çalıştayda konuşma yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti, Türkiye'de gençlerin önündeki barikatları kaldıran partidir. Her daim sizlerin görüş, öneri ve taleplerini yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz" dedi.

İnan, Başkan Erdoğan'ın gençlerin fikirlerine önem veren ve gençlere her alanda alan açan bir lider olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği gençlere söz vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlere pozisyon vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlerin önündeki barikatları kaldırmak bizim partimizin çatısı altında gerçekleşti. Sizlerin düşüncelerinden sizlerin taleplerinden sizlerin şikayet ve önerilerinden ak parti genel merkezi her zaman istifade etti. Bundan sonra da istifade etmeye devam edecek. Biz çok uzun tarihi mirasa sahip bir gençlik hareketiyiz. Tarihimizi de esas alarak yeniyi ve önümüzdeki güncel tabloyu da çok iyi bir şekilde okuyan reformcu bir gençlik hareketiyiz" diye konuştu.

Gençlerden en çok oyu biz alacağız

2023'te gençlerden en fazla oyu AK Parti'nin alacağını aktaran İnan, "Bugün birileri 'gençlerin partisi biziz' diye sözüm ona ayakları yere basmayan tanımlamalarda bulunuyor. Ama AK Parti bu tarihi seçimde gençlerden en fazla oyu alacak ve bu seçime imza atacağız" dedi.

Derdimiz ve gündemimiz ülkemiz

CHP Gençlik Kolları tarafından AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatlerini içeren broşüre dair de değerlendirmede bulunan İnan, "Gençler, Kılıçdaroğlu'nun da bu vaatleri gerçekleştirecek iradesi olmayan bir siyasetçi olduğunu çok iyi bilmektedir. Bizim gündemimiz böylesi beyhude çabalar değildir" diye konuştu.

"Sizlere ihtiyacımız var"

"Türkiye'nin ve AK Partinin geleceği sizlerin omuzlarında saklı" diyen İnan, "Ayağımızda prangalar vardı bu prangaları cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan teker teker kırdı ve bu noktaya geldik. O nedenle bugünkü kazanımlarımızın kalıcı olarak kalması için 2023 seçimlerinde sizlere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Gençlere özgüven aşıladı"

İnan, çalıştay raporunun Başkan Erdoğan'a sunulacağını da belirterek, "Ana muhalefet partisi Cumhuriyet tarihinin en yaşlı partisi. Heyecanını kaybetmiş, bitik. Gençlerin sadece önündeki barikatları oluşturan bir parti. Tayyip Erdoğan ve AK Parti gençlere özgüven aşıladı" ifadelerini kullandı.