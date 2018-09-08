AK Parti'den ezber bozan ittifak açıklaması

AK Part'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerel seçimlere artık kısa bir zaman kalırken Özhaseki AK Parti-MHP ittifakına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



MHP'yla yapılan Cumhur ittifakının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini ifade eden Özsaheki, yerel seçimler için yapılması gündemde olan ittifakla ilgili kaygılarını canlı yayında belirtti.



'CUMHUR İTTİFAKI GİBİ KOLAY DEĞİL'

Yerel seçimlerde ittifak yapmanın genel seçimlerde ittifak yapmaktan zor olduğunu belirten Özhaseki, ''İttifakı yerelde kurabilmek kolay değil. Orada bir yasa var ve herkes kendi partisine oy veriyor. Burada nasıl olacak? Ya siz aday göstermeyeceksiniz karşı taraf adayına razı olacaksınız. Ya yukarıda anlaşıp meclis üyelerinde değişiklikler olacak. Ya siz büyükşehirde aday göstereceksiniz ya da karşı parti ilçelerde aday gösterecekler. Bunun her birisinin de ben şahsen ayrı bir risk taşıdığına inanıyorum. Bunların her birisinin lehinde ve aleyhinde çok şey söyleyebilirsiniz. Bunun tartışılması lazım. Bunu konuşmak lazım. Benim söylemeye çalıştığım şu bu Cumhur ittifakı gibi kolay bir şey değil. ” dedi.