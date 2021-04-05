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Gündem AK Parti'den emekli amirallerin 'darbe' bildirisine tepki!
Gündem

AK Parti'den emekli amirallerin 'darbe' bildirisine tepki!

AK Parti MYK Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, 104 amiral eskisinin yayınladığı darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:38:00 - 2021-04-05 21:12:25
AK Parti'den emekli amirallerin 'darbe' bildirisine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından satır başı:

"(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır.

Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir.

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır."

 

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