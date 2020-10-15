AK Parti’den Dilipak dâvâsında savunma

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Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Dilipak’ın ilk dava dilekçesine karşı ek cevap dilekçesi vermişti. Bunun üzerine AK Parti mahkemeye 10 sayfalık yeni bir cevap sundu. 9 madde halinde sıralanan itirazlar; dava ehliyeti, AK Parti içindeki AKP’liler ifadesinin matufiyeti, tazminatın fahiş ve zenginleştirici bir miktar olmadığı, yazıda kamu yararı olmadığı, konunun basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği iddia edildi. Akit Medya Hukuk Danışmanı ve Dilipak’ın Avukatı Ali Paccı da önümüzdeki günlerde AK parti’nin cevaplarına karşılık cevap dilekçesini yazılı olarak mahkemeye sunacak.

Tarihe not düşmek adına

Konuyla ilişkin değerlendirmede bulunan Dilipak, tarihe not düşmek adına mahkemeye cevaplarını yollayacaklarını belirterek şunları kaydetti: “AK Parti’de, Genel Başkanlık adına açılan davada ileri sürdüğü argümanlar, usul, esas, uslub, ifadeler, AK Parti’nin basına, düşünce ve ifade hürriyetine bakışı açısından aynı zamanda bir turnusol kağıdı vazifesi görecek. Bu ve suç duyurusu davası bu anlamda, siyaset, hukuk ve basın özgürlüğü çerçevesinde döneme ilişkin önemli ipuçları veren bir dava olarak çok önemli bir belge niteliği taşıyacak. Onun için bu anlayışla cevabımı hazırlayacak ve tarihin yaşayan bir tanığı olarak tarihe not düşme adına gereken cevabı vereceğim.”