AK Parti'den CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alan ve hakarete varan sözlerine sert yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.' dedi.

AK Partili Hamza Dağ ise Twitter'dan yaptığı paylaşıma 'CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor' ifadesiyle tepki gösterdi.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in o açıklamaları:

Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.

En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.

En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına "iktidarı canlı yayında yargılayacağız" diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...

En büyük arsızlık, "iktidarı seçimle ya da seçimsiz" göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.

15 Temmuz gecesi kim direndi, kim kaçtı herkes gördü. Direnen ve mücadele eden lider bizim liderimizdi. Kaçanın adresi ise sizin genel merkezinizde.

"Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP"

Dağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP, ağzı bozuk CHP, olayın özeti CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir turnusol kağıdı ya da bir bildiri yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.