Siyaset AK Parti’de beklenmedik istifa! 12 yıllık koltuğunu yeni görevi için bıraktı
Kastamonu'da 2014 yılından bu yana AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Sinan Yılmaz, İstanbul’da bir belediyede göreve başlaması nedeniyle istifasını sundu.

Kastamonu'da 2014 yılından bu yana AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Sinan Yılmaz, İstanbul’da bir belediyede göreve başlaması nedeniyle istifasını sundu. AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Yılmaz’a bugüne kadarki fedakar çalışmaları için teşekkür ederek hizmetlerini onurlandırdı.
AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, yeni görevi nedeniyle görevinden istifa etti. İstanbul’da bir ilçe belediyesinde göreve başlayan Yılmaz’ın yerine yeni ilçe başkanını belirlemek amacıyla bugün temayül yoklaması yapılacak.


AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sinan Yılmaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sevgilioğlu, Yılmaz’ın 2014 yılından bu yana görevini büyük bir fedakârlık ve emanet bilinciyle sürdürdüğünü belirterek, Pınarbaşı’nda AK Parti çatısı altında yürütülen çalışmalara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

