AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu

17 yıl boyunca AK Parti’nin ‘hiçbir şey yapmadığı’ iddiasında bulunanlar, büyük bir nankörlük örneğine imza attı. Girdiği her seçimden halkın büyük bir teveccühünü kazanarak çıkan Erdoğan toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirdi. Hemen hemen her meslek grubunun yaşam standartlarını iyileştiren ve süregelen problemlerini nihayete kavuşturan AK Parti iktidarları, Cumhuriyet tarihimiz boyunca verilmemiş hizmetleri vatandaşın ayağına götürdü. Ekonomik ve sosyal manada vatandaşların ‘hayatına dokunacak’ ilklere imza atan Erdoğan, geleceğe güvenle bakan bir dünya devleti meydana getirdi.

Öğretmenler, doktorlar ve avukatlar, sanatçılar...

AK Parti iktidara geldiğinde bütçeden MEB’e ayrılan pay sadece 10.5 milyarken, bu rakam 134 milyar 700 milyona çıkartıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca ataması yapılan öğretme sayısı 500 binken, 17 yılda atanan öğretmen sayısı 700 bini aştı. 2002 yılında üniversite öğrencilerine verilen burs 45 lirayken, 17 yılın sonunda yüzde 978 artırılarak 500 liraya çıkartıldı.

Yine hükümete yönelik muhalif tutumlarıyla bilinen Baroların kadim sorunları da AK Parti iktidarlarının kararlı tutumlarıyla çözüldü. Avukatlara yeşil pasaport hakkı ilk defa AK Parti döneminde tanındı. Avukatların özlük haklarında büyük iyileştirmelere gidilirken, arabuluculuk müessesesiyle gelirlerinde artış yolu açıldı. TTB’nin hükümete nahoş bir tavırla yaklaşmasına rağmen, doktorların da birçok problemi Erdoğan döneminde giderildi. Çıkartılan tam gün yasasıyla esnek çalışma modeline geçildi. Döner sermayeden aldıkları pay 4 kat artırıldı. SGK ile TEB arasında imzalanan protokolle eczacılara 121 milyonluk iyileştirme yapıldı.

Asgari ücrete rekor zamlar

Emeklilere çifte ikramiye getirildi. Özlük haklarında büyük iyileştirmelere gidildi. İki bayram öncesinde bin lira olmak üzere ikramiye ödemelerine başlanıldı. Emekli aylığı ödemelerindeki kuyruk çilesine son verildi. Yaşlılarımıza ise 65 yaş aylığı adı altında 600 lira ödeme yapılmaya başlandı. Asgari ücretlilerin aylığı AK Parti iktidarları döneminde yüzde 770 oranında zam yapıldı. 2002’de 180 lira olan asgari ücret bugün 2 bin 20 lira oldu. Taksicilere ÖTV indirimine gidilerek arabalarını yenileme imkanı getirildi. Yabancı menşeili yolcu taşıma sistemi UBER’in faaliyetlerine son verilerek taksicilerin emek hakkı korundu.

Sanatçılara destek verildi

Sinema yasasıyla sanatçıların emeği garanti altına alındı. Sinemacılar ile salon işletmecileri arasındaki promosyon krizi Erdoğan’ın araya girmesiyle çözüldü. Şehir tiyatroları çoğaltılarak, tiyatro sanatçılarının işsiz kalmasının önüne geçildi. Galatasaray ve Beşiktaş’ın kullandığı statlarda dahil toplamda 14 yeni stadyum yapıldı. Son teknolojiyle donatılan 6 stadın da yapımında sona gelindi.