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Aktüel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatı
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:04:12 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatı
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