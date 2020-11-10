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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dağlık Karabağ mesajı:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dağlık Karabağ mesajı:

"Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:40:05 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dağlık Karabağ mesajı:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin, "Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan halkının, İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiğini ve Karabağ'da zafer kazandığını belirtti.

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek."

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