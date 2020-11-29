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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

"Kahraman ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs, milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:47:03 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

" 'Türk ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Kahraman Türk ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

Kahraman ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir."

Siyasi provokasyonların orduyu hedef almasına müsaade etmeyeceklerine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir.

Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka, husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz.

Kahraman ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir."


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