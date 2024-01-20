AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata atılan Döğücü, sırasıyla İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı gibi görevleri üstlenmiştir.

Siyasi kariyerinde önemli adımlar atan Döğücü, 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Görevini sürdüren Döğücü Ak Parti tarafından 2024 Mahalli İdareler seçimi için Sancaktepe'den tekrar aday gösterilmiştir.