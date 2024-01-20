  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Bir yanda Demirtaş bir yanda Kavala! Türkiye’den AİHM’ye çifte tokat

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

İphone’lar yine çöp oldu! Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon belli oldu!

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi
Biyografi AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü
Biyografi

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:38:00 -
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak Şeyma Döğücü'yü gösterdi. Avukat Şeyma Döğücü, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana siyasi hayatta aktif olarak yer almış ve çeşitli görevler üstlenmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilen Döğücü, 2024 Mahalli İdareler seçimi için tekrar aday gösterilmiştir.

1965 yılında Çorum'da doğan Avukat Şeyma Döğücü, eğitim hayatına Çorum İmam Hatip Lisesi'nde başlamış ve ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Döğücü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.

 

AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata atılan Döğücü, sırasıyla İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanlığı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı gibi görevleri üstlenmiştir.

Siyasi kariyerinde önemli adımlar atan Döğücü, 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiş ve 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Görevini sürdüren Döğücü Ak Parti tarafından 2024 Mahalli İdareler seçimi için Sancaktepe'den tekrar aday gösterilmiştir.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23