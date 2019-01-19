0553 313 94 23

AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda AK Parti Samsun belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika kim oldu? AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019. AK Parti İlkadım belediye başkan adayı kim oldu?

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:54
AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda AK Parti Samsun belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika kim oldu? AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019. AK Parti İlkadım belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Samsun'un en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan İlkadım'da AK Parti ilçe belediye başkan adayı kimi çıkardı? AK Parti İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019 yerel seçim İlkadım adayı merak ediliyordu. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, AK Parti İlkadım belediye başkan adayı Erdoğan Tok oldu. AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir olmuştu. 

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

Atakum: Zihni Şahin

Canik: İbrahim Sandıkçı

Tekkeköy: Hasan Togar

Çarşamba: Halit Doğan

Bafra: Hamit Kılıç

Terme: Ali Kılıç

Havza: Sebahattin Özdemir

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ondokuz Mayıs: Osman Topaloğlu

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Salıpazarı: Halil Akgün

Ayvacık: Halil Kalaycı

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

İlkadım belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 38

CHP % 17

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:54
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Ankara
  6. AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019
  7. AK Parti İlkadım belediye başkan adayı 2019
  8. AK Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Kim Olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong part 2: Tek uçak biletiyle 10 ada gezisi
    1. Hong Kong part 2: Tek uçak biletiyle..
    2. Kadınların hakkı bu kafaya mı emanet?
    3. Meral Akşener, Binali Yıldırım için..
    4. Kabus devam edecek... Kat be kat..
    5. AK Partili isim istifa etti
    6. Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında
    7. Trabzonspor'un rakibi Medipol Başakşehir
    8. ABD'li Senatör Graham: “YPG’nin siyasi..
    9. Refik Hakan Talu: İstanbul'un hangi..
    10. Suriyeliler oy kullanacak mı? Bu..
    11. "En iyi hoca seçilmek gurur verici"
    12. Fenerbahçe'den kırmızı kart gören..
    13. DHKP-C'nin azmettiricisi İstanbul'da..
    14. Onların gözünde "gün ışığı" doğdu
    15. ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi..
    16. Generali Sigorta kasko paketini..
    17. Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk
    18. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için..
    19. Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve..
    20. Dünya iş liderleri dijital eğitimi..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!