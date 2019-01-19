AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda AK Parti Samsun belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika kim oldu? AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019. AK Parti İlkadım belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Samsun'un en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan İlkadım'da AK Parti ilçe belediye başkan adayı kimi çıkardı? AK Parti İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Samsun İlkadım belediye başkan adayı 2019 yerel seçim İlkadım adayı merak ediliyordu. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, AK Parti İlkadım belediye başkan adayı Erdoğan Tok oldu. AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir olmuştu.

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

Atakum: Zihni Şahin

Canik: İbrahim Sandıkçı

Tekkeköy: Hasan Togar

Çarşamba: Halit Doğan

Bafra: Hamit Kılıç

Terme: Ali Kılıç

Havza: Sebahattin Özdemir

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ondokuz Mayıs: Osman Topaloğlu

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Salıpazarı: Halil Akgün

Ayvacık: Halil Kalaycı

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

İlkadım belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 38

CHP % 17