AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Samsun eski Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözen yeni hedeflerde her geçen gün kalkınarak büyüyen 2023, 2053 ve 2071 yürüyüşünde lideriyle omuz omuza. Milli mücadelenin şehrine de elbette bu yakışır." dedi.

Karaaslan, partisinin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle yüreğinin yarısının İzmir'de olduğunu belirterek, gelecek iyi haberleri beklediklerini vurguladı.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyarak kongrelerin gerçekleştiğini belirten Karaaslan, Türkiye'nin dört bir yanında sınırlı sayıda katılımcıyla ama coşkulu bir şekilde kongrelerin yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına aşkla bağlı olduğunu, gece gündüz çalışmasına rağmen yol yürümekten yorulmadığını söyleyen Karaaslan, "O gecesini gündüzüne kattı, milleti için çalıştı, milletimiz onu bağrına bastı." diye konuştu.

Karaaslan, AK Parti'nin ülkesini seven, ülkesinin geleceği için aynı hayali kuran, aynı yola başvuran, aynı hedefe koşanların partisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir avuç insandık önce bugün milyonlara ulaştık. Samsun o günden bu güne kadar hep çok vefalı bir yol arkadaşı oldu. 3 Kasım 2002 AK Parti'yi iktidara taşıyan o güçlü desteği verirken ne kadar inanmışsa davasına bugün 1 Kasım 2020'de aradan geçen 18 yıla rağmen bu stadyumu doldururken bu coşkuyla yine aynı şekilde inançla davasına sadık. O gün Türkiye'de vesayetle mücadele eden liderine nasıl sahip çıkmışsa bugün dünyadaki adaletsizliklerle mücadele eden liderine de yine aynı şekilde sahip çıkmakta. O gün kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir Türkiye, bugün kendi imkanlarıyla Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğal gaz keşfeden yeni Türkiye'nin mimarları arasında. O gün bize hep örnek gösterilen Batı dünyasının bugün İslam düşmanlığı başta olmak üzere içine düştüğü acziyet ortadayken bugün dünyaya insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve inançlara saygı gibi unuttukları değerleri en gür sesle hatırlatan liderinin yanında. O gün terör tehdidiyle nice canlarımızı kaybettiğimiz bir Türkiye varken bugün savaştan, terörden kaçan milyonların güvendiği Türkiye'nin yanında. Kısacası Samsun eski Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözen yeni hedeflerde her geçen gün kalkınarak büyüyen 2023, 2053 ve 2071 yürüyüşünde lideriyle omuz omuza. Milli mücadelenin şehrine de elbette bu yakışır."

Yollarının uzun ve zorlu olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Fakat bizde o zorlukları aşacak yürek, nice zaferlerle bu zorlukları taçlandıran bir irade var. Bu kadronun bugün düğün günü. 17 ilçemizde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin arkasından il teşkilatımızın oluşmasıyla tamamlanacak bu süreç hepimiz açısından yeni bir başlangıç gibi. Yenilenme ve tazelenme adımlarımızı taşıyan kongrelerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kongreye, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Nurettin Canikli, Samsun milletvekilleri, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



