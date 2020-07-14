AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'dan önemli açıklamalar
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Gündoğdu, CHP yönetiminin FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini bildirdi.
Gündoğdu ayrıca, FETÖ'nün fındık fiyatı üzerinden operasyon yaptığını ifade etti.