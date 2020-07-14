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Gündem

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'dan önemli açıklamalar

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:23:00 - 2020-07-14 20:42:59
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'dan önemli açıklamalar

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Gündoğdu, CHP yönetiminin FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini bildirdi.

Gündoğdu ayrıca, FETÖ'nün fındık fiyatı üzerinden operasyon yaptığını ifade etti.

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Yorumlar

serdar-1.

akpde fetöcü olmaz,sen a.b.d.ye hainin elini öpmeye giden chp.li vekilleri söyle.
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Europa

Chpkk nin abd ab feto talimatiyla hareket ettigini artik herkes biliyor , zamanin geldiginde bunlarin hepsini defteri durulecek tir!!!!
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