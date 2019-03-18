0553 313 94 23

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler'den anlamlı 18 Mart mesajı

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:18
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler'den anlamlı 18 Mart mesajı

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler,  kişisel sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ilgi çekici bir şekilde andı.

YARINI KODLAYANLAR PROJESİ

Türkiye Vodafone Vakfı ile Ordu Büyükşehir Beledisi tarafından Ordu'da hayata geçirilecek olan ve 7-14 yaş evlatlarımızı kapsayan "Yarını Kodlayanlar” adlı projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirildi. 

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, tanıtım toplantısı ile ilgili fotoğrafları paylaştığı sosyal medya mesajının devamında günün anlam ve önemine de vurgu yaparak 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kodlama dili ile yazarak kutladı. 

Güler'in bu paylaşımı  çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:18
  1. Çanakkale
  2. Türkiye Vodafone Vakfı
  3. Ordu Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'ni havadan inceledi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca..
    2. Avnavutköy’deki fabrika yangını..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri..
    4. ÇAĞSAV Onur Ödülleri sahiplerini buldu
    5. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    6. Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme..
    7. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında..
    8. Gaziosmanpaşa ulaşımın merkez noktası..
    9. Kadınların bereket kapısı: Nar Projesi
    10. Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale..
    14. Motosikletlerini Çanakkale şehitleri..
    15. İngiltere’deki Türklere Ankara..
    16. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    17. Yozgat’ta şehitler için fener alayı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın..
    19. "Elektrikte arz, talebi geçti"
    20. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu Genç,..
    21. Buteflika, ulusal diyalog konferansı..
    22. Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin..
    23. "NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor..
    24. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    25. Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki..
    26. "Önceliğimiz kadınlarımız, önceliğimiz..
    27. DOB'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma..
    28. Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde..
    29. 74 kez açılan ateşle kör olan anne..
    30. Polis memurunu darp etti, kaçarken..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun