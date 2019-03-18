AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler'den anlamlı 18 Mart mesajı
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.18 Mart 2019 Pazartesi 20:18
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, kişisel sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ilgi çekici bir şekilde andı.
YARINI KODLAYANLAR PROJESİ
Türkiye Vodafone Vakfı ile Ordu Büyükşehir Beledisi tarafından Ordu'da hayata geçirilecek olan ve 7-14 yaş evlatlarımızı kapsayan "Yarını Kodlayanlar” adlı projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, tanıtım toplantısı ile ilgili fotoğrafları paylaştığı sosyal medya mesajının devamında günün anlam ve önemine de vurgu yaparak 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kodlama dili ile yazarak kutladı.
Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve retweet aldı.
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