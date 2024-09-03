AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Toplantıda, partinin stratejileri ve gündemdeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.
Kongre süreci başlıyor
Taslak takvime göre, kongre süreci Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında mahalle ve köylerdeki delege seçimleriyle başlayacak. Kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerde kongreler gerçekleştirilecek, 2025 başında ise il kongreleri tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre’nin yapılması planlanıyor.