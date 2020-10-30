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Aktüel AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır"
Aktüel

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:44:30 -
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dinlerin hiçbir zaman çatışma aracı olmaması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, açılış ve ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, değerli devlet ve siyaset adamı, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın bugün Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu anımsattı.

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Yıldırım, "Mesut Yılmaz 90'lı yıllarda Türkiye'nin vesayet dayatmaları ile mücadele edip, siyasi istikrarsızlığın hat safhada olduğu bir dönemde görev yaptı. Türkiye o dönem bir çok zor şart yaşadı ve o zaman o sürecin içerisinde oldu. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

- "Fransa Cumhurbaşkanının yaptıklarını şiddetle kınıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını ve İslam karşıtı tutumuyla ilgili de Yıldırım, "Doğrusunu isterseniz bir süreden beri özellikle Fransa Devlet Başkanının başını çektiği, bir buçuk milyardan fazla Müslümanın inancına, hassasiyetlere karşı umursamaz tavır elbette ki kabul edilebilir bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Geçmiş dönemde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürün yanı sıra, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aynı kepazeliğin tekrarlanmasının, insanlık ve dünya huzuru için hayra alamet şeyler olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır. Dinler insanlığın ve medeniyetlerin kaynaşması birleşmesi içindir. Dinler, Cenabı Allah'ın insanlığa feraha ve kurtuluşa erme amacıyla peygamberlerin vasıtası ile gönderilmiştir. Dolayısıyla bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bütün bunlar bir yana şuna da özellikle dikkat etmemiz lazım. Müslümanlar olarak, bu yapılanlar kışkırtma olmakla beraber hiç bir zaman insanları öldürmek, onları boğazlamak, hayatına son vermek için bu şekilde hareketlere tevessül etmemek icap eder.

Bizim dinimiz öldürmeyi değil yaşatmayı emrediyor. O bakımdan herkesin çok daha dikkat etmesi lazım. Fransa Cumhurbaşkanının yaptıklarını şiddetle kınıyoruz. Aynı şekilde masum sivillerin de din adına eğer böyle ise öldürülmesini de aynı şekilde kınıyoruz. Şiddetin her türlüsü insanlık için çok kötü bir şeydir."

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