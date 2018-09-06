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AK Parti İstanbul'da hedef büyüttü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçimler ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. Şenocak yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 30 Mart akşamında çok daha fazla AK Partili belediye ile İstanbul’u yöneteceğiz." dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:40
AK Parti İstanbul'da hedef büyüttü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bayram Şenocak, il başkanlığı binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin de aralarında bulunduğu vatandaşları ağırladı.

Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 52,6 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk başkanı seçildiğini ve şubat ayından itibaren çok hızlı bir dönemin başlatıldığını, ilçelerde yapılan değişimler, il, ilçe kongreleri, aday belirleme dönemi, İstanbul mitingleri, yeniden yapılanma ve manifesto süreciyle birlikte yoğun çalışma yaşandığını ifade etti.

“DAHA FAZLA GAYRET EDECEĞİZ”

Bu süreçte teşkilatla birlikte ciddi gayret sarfettiklerini dile getiren Şenocak, şunları kaydetti:

"İstanbul’da yapacağımız çok işimiz var. Gece gündüz demeden daha fazla gayret edecek dipdiri bir teşkilatla sahadaki çalışmalara katılacağız. Ramazanın bereketiyle beraber 24 Haziran seçimlerinde teşkilatımızdaki tüm kardeşlerimizle sahurlara kadar gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Hamdolsun bu ülkenin yarınlarına daha iyi hizmet edebilmek adına yıllardır hayalini kurduğumuz yeni sistemde sizlerin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçilmiş ilk Başkan yaptık. AK Parti’nin 17 yıl boyunca Türkiye’de yaptığı hizmetler yeni dönemde de yapılacak başarılı hizmetlerin işareti. Seçim arifesinde verdiğimiz vaatler ve yapılacak çalışmalarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük program içerisinde yapılmaya başlandı. Geçmişten bugüne son 17 yıla dair bir değerlendirme yapacak olursak, bu ülke adına gecesini gündüzüne katarak verdiği her sözü yerine getiren bir liderimiz var. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar vermiş olduğu bütün sözleri yerine getirmeleri bundan sonraki süreçte de vadedilen hizmetlerinin teminatıdır. Yeni dönemde 17 yıl boyunca yapılan hizmetler artarak devam edecektir."

“EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE VERDİK”

Yerel yönetimin AK Partili belediyelerin yönetimsel anlamda en fazla başarılı olduğu alan olduğunu söyleyen Şenocak, 2019 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Yerel seçimlerde üzerlerine düşen vazifeyi geçmişte olduğu gibi bu dönemde de tam destekle yerine getireceklerini kaydeden Şenocak, "Biz nerede hizmet yaptıysak, nerede vazifeleri üzerimize aldıysak en iyisini yapmak için mücadele verdik. AK Partili belediyelerin yönettiği yerlere bakın bir de muhalefetin yönettiği belediyelere bakın. AK Partili belediyelerin yönetimi her zaman ön plana çıkmıştır. Bundan sonraki süreçte de çıtaları daha da yükseğe çıkararak 25 ilçe belediyesi ile yönettiğimiz İstanbul’da 30 Mart akşamında çok daha fazla AK Partili belediye ile İstanbul’u yöneteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:40
  1. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
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  3. ak parti
  4. Bayram Şenocak
  5. Yerel seçimler

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